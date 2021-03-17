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Гибель семьи в Болохово: прокуратура проводит проверку

Гибель семьи в Болохово: прокуратура проводит проверку

В результате трагедии, напомним, погибли три человека.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту смертельного отравления семьи угарным газом, сообщает пресс-служба ведомства. Трагедия произошла в Болохово.
 
По предварительной информации, семья, проживающая в одной из квартир дома №9 по улице Советской вместе с бабушкой, не вышла сегодня на работу. После этого обеспокоенные коллеги вызвали МЧС, которые обнаружили трупы двух женщин и мужчины. У погибших осталась дочь.
 
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Также сотрудниками прокуратуры будет дана оценка деятельности газовой службы и управляющей компании при осуществлении обслуживания газового оборудования.
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Отравление угарным газом в Болохово, Фото: 1
Отравление угарным газом в Болохово, Фото: 2
Отравление угарным газом в Болохово, Фото: 3
Отравление угарным газом в Болохово, Фото: 4
Отравление угарным газом в Болохово, Фото: 5
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Сюжет: Гибель семьи от угарного газа в Болохово
Отравление семьи угарным газом в Болохово: подробности трагедии
Дежурная часть
Отравление семьи угарным газом в Болохово: подробности трагедии
сегодня, в 15:06, 75 5015 1
От отравления угарным газом в Болохово умерли три человека
Дежурная часть
От отравления угарным газом в Болохово умерли три человека
сегодня, в 13:56, 23 1842 2
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:24 +1
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