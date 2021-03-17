Гибель семьи в Болохово: прокуратура проводит проверку

Региональная прокуратура организовала проверку по факту смертельного отравления семьи угарным газом, сообщает пресс-служба ведомства. Трагедия произошла в Болохово.

По предварительной информации, семья, проживающая в одной из квартир дома №9 по улице Советской вместе с бабушкой, не вышла сегодня на работу. После этого обеспокоенные коллеги вызвали МЧС, которые обнаружили трупы двух женщин и мужчины. У погибших осталась дочь.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Также сотрудниками прокуратуры будет дана оценка деятельности газовой службы и управляющей компании при осуществлении обслуживания газового оборудования.