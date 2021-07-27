Волонтеры проверили цены на продукты «борщевого набора» в Туле

Фото: https://tula.er.ru.

Во вторник, 27 июля, активисты единого волонтерского штаба, представители регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» провели очередной рейд по проверке цен на самые популярные овощи – картофель, морковь, свеклу, лук и капусту. В этом сезоне их стоимость существенно увеличилась и ранее доступный «борщевой набор» по ценнику стал сравним с заморскими фруктами, а то и дороже.

Волонтеры уже проверили более 20 магазинов розничной торговли в Туле, Донском, Кимовске и Щекино, фиксируя цены на анализируемую категорию сельхозтоваров.

Сегодня выяснять, продолжают ли «кусаться» цены на картошку-морковку, активисты отправились в два тульских супермаркета. Это магазины двух сетевых ретейлеров, торгующие как импортной, так и отечественной плодовоовощной продукцией.

Волонтеры МГЕР зафиксировали цифры с ценников в специальные таблицы и сделали вывод, что они за пять дней понизились – например, на морковь на 15-20 рублей.

Руководитель Тульского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Тульской городской Думы Никита Бурвиков с 22 июля возглавил в регионе рабочую группу по контролю за ценообразованием на «борщевой набор» и лично участвует в рейдах вместе с активистами:

Никита Бурвиков – Мы продолжим держать руку на пульсе, ведь это продукты первой необходимости. Наша задача – собрать сведения и передать их с регионального уровня на федеральный для дальнейшего принятия решений по сдерживанию и снижению цен на сезонные овощи.

Представитель единого волонтерского штаба, активист МГЕР Павел Астафьев рассказал:

Павел Астафьев – Народный контроль – одно из направлений нашего волонтерского штаба, с начала пандемии мы проводим проверки аптек на наличие противовирусных препаратов и СИЗов, а 22 июля приступили к мониторингу продуктов «борщевого набора». Работа волонтеров – это прежде всего помощь людям, и мы не могли остаться в стороне от такой важной социально значимой задачи.

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России» Николай Петрунин отметил:

Николай Петрунин – Эксперты рынка говорят, что цены на сезонные овощи начали снижаться, и сегодняшний мониторинг волонтерского штаба это подтверждает. Это значит, что принимаемые меры по уменьшению стоимости, по регулированию ценообразования на сезонные товары и продукцию первой необходимости эффективны, они реально работают.

Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством Правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей. На нем были озвучены конкретные меры по снижению стоимости на так называемый «борщевой набор». Для координации работы по урегулированию цен организована рабочая группа, куда вошли представители правительства, партии, органов власти в регионах и торговых сетей.

В числе инициатив, которые должны оперативно повлиять на ситуацию, — заключение соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты.