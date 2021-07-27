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«Накажи автохама»: два нарушителя на одном видео
Кадр из видео

«Накажи автохама»: два нарушителя на одном видео

Ролик снят нашим читателем на пересечении улиц Каминского и Ф. Энгельса.

Продолжаем знакомить вас с автохамами нашего города. Сегодня в нашей рубрике – запись из автомобильного регистратора, сделанная 26 июля в 12 часов 34 минуты на пересечении улиц Каминского и Ф. Энгельса в Туле.

Сначала в объектив камеры попадает фургон «Газель» с госномером: Е432СА71, который подъезжает к перекрёстку по встречным трамвайным путям, а затем поворачивает налево.

И сразу же за ней на камере «засветилась» белая Kia Rio, водитель которой не посчитал нужным пропустить пешеходов, несмотря на соответствующий сигнал светофора. К сожалению, номера иномарки на видео не различимы.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
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