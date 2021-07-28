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Пловец из Тульской области в составе сборной стал серебряным призером Олимпиады
Фото ОКР.

Пловец из Тульской области в составе сборной стал серебряным призером Олимпиады

«Приятно оттягивает шею», – сказал 21-летний Иван Гирев о серебре Олимпийских игр.

Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебряные медали в эстафете 4×200 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио. В финале российская четверка показала результат 7 минут 1,81 секунды. Золото выиграли британцы, бронза досталась австралийцам.
 
Иван Гирев родом из Ярославской области, воспитанник ярославской же школы плавания. Сейчас он студент Училища олимпийского резерва, спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки сборных команд Тульской области, он неоднократно представлял наш регион на национальном и международном уровне. 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 08:26 +6
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