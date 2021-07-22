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В Барсуках водитель маршрутки заехал на заправку с пассажирами

В Барсуках водитель маршрутки заехал на заправку с пассажирами

Наша читательница прислала в редакцию фото с нарушением правил безопасности.

Читательница Светлана прислала в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» снимки, по ее словам, сделанные на автозаправке в поселке Барсуки.
 
«21 июля в 10.48 водитель автолайна осуществлял заправку вместе с пассажирами в поселке Барсуки», — сообщила Светлана.
 
 
Напомним, из пункта № 385 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» следует, что на автозаправочной станции запрещается заправка транспортных средств, в которых находятся пассажиры (за исключением легковых автомобилей). Постановление вступило в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2026 года включительно.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:10 +6
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