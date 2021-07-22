В Барсуках водитель маршрутки заехал на заправку с пассажирами

Наша читательница прислала в редакцию фото с нарушением правил безопасности.

Читательница Светлана прислала в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» снимки, по ее словам, сделанные на автозаправке в поселке Барсуки.

«21 июля в 10.48 водитель автолайна осуществлял заправку вместе с пассажирами в поселке Барсуки», — сообщила Светлана.