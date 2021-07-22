В Туле любитель громкой музыки избил полицейского

И лишился свободы почти на два года.

В Туле ранее судимый 24-летний местный житель признан виновным в применении насилия в отношении полицейского.

Судом установлено, что 14 апреля сотрудники полиции приехали на вызов в один из дворов Центрального округа. Собравшиеся там около дома молодые люди слушали музыку на весьма высокой громкости. Стражи порядка попросили убавить громкость, чтобы не нарушать покой граждан, и в ответ на это обвиняемый бросился с кулаками на одного из полицейских. Он нанес ему не менее шести ударов в грудную клетку.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев колонии строгого режима.