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В Туле любитель громкой музыки избил полицейского

В Туле любитель громкой музыки избил полицейского

И лишился свободы почти на два года.

В Туле ранее судимый 24-летний местный житель признан виновным в применении насилия в отношении полицейского.
 
Судом установлено, что 14 апреля сотрудники полиции приехали на вызов в один из дворов Центрального округа. Собравшиеся там около дома молодые люди слушали музыку на весьма высокой громкости. Стражи порядка попросили убавить громкость, чтобы не нарушать покой граждан, и в ответ на это обвиняемый бросился с кулаками на одного из полицейских. Он нанес ему не менее шести ударов в грудную клетку.
 
Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев колонии строгого режима. 
 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 17:10 +7
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