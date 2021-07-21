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В Тульской области в ДТП с двумя грузовиками погиб водитель
Фото: соцсети.

В Тульской области в ДТП с двумя грузовиками погиб водитель

Предполагаемый виновник автоаварии превысил скорость и на повороте вылетел на встречку.

Днем 21 июля на автодороге «Донской – Богородицк» произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, водитель грузовика Hyundai превысил скорость на повороте и совершил выезд на полосу встречного движения. 
 
«В результате произошло столкновение с Fiat и грузовиком с полуприцепом. Погиб водитель Hyundai. Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции продолжают работу на месте происшествия, выясняют все детали случившегося», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
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В Тульской области в ДТП с двумя грузовиками погиб водитель, Фото: 1
В Тульской области в ДТП с двумя грузовиками погиб водитель, Фото: 2
В Тульской области в ДТП с двумя грузовиками погиб водитель, Фото: 3
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:39 0
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