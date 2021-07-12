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Воришки из «Тик-Тока»: в Скуратово дети сняли колпаки с колес машин

Воришки из «Тик-Тока»: в Скуратово дети сняли колпаки с колес машин

Судя по всему, они присоединились к массовому онлайн-челленджу.

В инстаграм-аккаунте tula.chp очевидцы опубликовали видео, снятое из окна дома № 4, корп. 3 по ул. Новосёлов. На нем запечатлены подростки, скручивающие колпаки с колес припаркованных во дворе машин.

По всей вероятности, мальчишки присоединились к модному, но не слишком законному онлайн-челленджу, получившему распространение в социальной сети TikTok. Дети в возрасте 10-14 лет воруют колпаки с колес автомобилей, собирают коллекции, продают и обмениваются ими, а также выкладывают видео в Сеть, желая получить как можно больше лайков.

Похожие случаи произошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Твери, Смоленске, Кирове и других регионах. Малолетние воришки знают, что из-за столь малого ущерба автовладельцы вряд ли будут обращаться в полицию, так что в большинстве случаев эти мелкие хищения сходят им с рук.

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Место
ТулаСкуратово
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