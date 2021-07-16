новости
новости
Регистрация
В Плавске три дня назад пропал молодой человек

В Плавске три дня назад пропал молодой человек

Кирилл Третьяков не выходит на связь с близкими с 13 июля.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь найти 21-летнего жителя Плавска Кирилла Третьякова, который 13 июля ушел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые короткие, глаза серые. Был одет: белая футболка с рисунком, темно-коричневые брюки, разноцветные кроссовки. При себе черный пакет.

Видели пропавшего? Звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (920) 755-81-55 или 112.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 19:09 +1
Другие статьи по темам
Событие
пропал человекпоиск пропавшихпоисковый отряд Лиза Алертпропал молодой человекпропал мужчина
Место
Тульская областьПлавск
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка решила охладиться и установила бассейн на главной площади города
Тулячка решила охладиться и установила бассейн на главной площади города
В Тульской области появятся межрайонные суды
В Тульской области появятся межрайонные суды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.