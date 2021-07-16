В Плавске три дня назад пропал молодой человек

Кирилл Третьяков не выходит на связь с близкими с 13 июля.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь найти 21-летнего жителя Плавска Кирилла Третьякова, который 13 июля ушел из дома и не вернулся. Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые короткие, глаза серые. Был одет: белая футболка с рисунком, темно-коричневые брюки, разноцветные кроссовки. При себе черный пакет. Видели пропавшего? Звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (920) 755-81-55 или 112.