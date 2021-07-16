Тулячка решила охладиться и установила бассейн на главной площади города

Кадры из видео @tula.chp.

Последние несколько недель выдались богатыми на температурные рекорды – столбик термометра ужа долго не опускается ниже 30 градусов. Каждый спасается от изнуряющего зноя как может – кто-то старается лишний раз не выходить из дома, а кто-то при малейшей возможности выбирается поближе к воде.

Но что делать тем, кто вынужден проводить рабочие будни в душных кабинетах и офисах? Ответ на этот вопрос, судя по всему, нашла девушка, которая установила небольшой надувной бассейн прямо на площади Ленина и с комфортом разместилась там. Видео с места событий туляки выложили в соцсетях, предположив, что оригинальная выходка может быть очередным онлайн-челленджем и способом набрать побольше лайков.