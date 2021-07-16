В Тульской области появятся межрайонные суды

В соответствии с Федеральным законом № 36-ФЗ от 1 марта 2020 года «О создании межрайонных, районных судов Тульской области, об упразднении некоторых районных, городских судов Тульской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых межрайонных судов Тульской области», в регионе созданы:

Алексинский межрайонный суд Тульской области (упразднены Алексинский городской и Заокский районный суды). Он будет обслуживать два района – Алексинский и Заокский. Богородицкий межрайонный суд Тульской области (упразднен Богородицкий районный суд). Он будет также обслуживать Воловский и Куркинский районы. Одоевский межрайонный суд Тульской области (упразднен Одоевский районный суд). Он будет обслуживать Арсеньевский и Дубенский районы.

С 1 октября упраздненные суды будут работать в новом качестве, но по своим прежним адресам и в том же режиме. Судьи будут продолжать осуществлять свои полномочия там же, где и раньше.

Создание межрайонных судов позволит равномерно распределить нагрузку на судей и сократить сроки рассмотрения дел. В ближайшее время будут созданы Ефремовский, Плавский, Суворовский и Щекинский межрайонные суды.