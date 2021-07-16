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В Тульской области сохраняется высокая степень пожароопасности
Фото из архива Myslo.

В Тульской области сохраняется высокая степень пожароопасности

Будьте внимательны и осторожны, не оставляйте открытый огонь без присмотра.

В предстоящие выходные в большинстве районов Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности – 4 класс.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает основные правила безопасности:

  • Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы.
  • Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.
  • Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.
  • Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.
  • Проведите разъяснительную работу с детьми и подростками – не позволяйте им играть с огнем.
  • Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки.
  • Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения – огнетушитель или емкость с водой.

Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, под кронами деревьев.

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01, 101 или 112.

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