Фото из архива Myslo.
В Тульской области сохраняется высокая степень пожароопасности
Будьте внимательны и осторожны, не оставляйте открытый огонь без присмотра.
В предстоящие выходные в большинстве районов Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности – 4 класс.
ГУ МЧС России по Тульской области напоминает основные правила безопасности:
- Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы.
- Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.
- Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.
- Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.
- Проведите разъяснительную работу с детьми и подростками – не позволяйте им играть с огнем.
- Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки.
- Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения – огнетушитель или емкость с водой.
Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, под кронами деревьев.
Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01, 101 или 112.
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