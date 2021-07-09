В Туле осудили мошенника, который обманул Центр занятости на миллион рублей

Фото: архив Myslo.

В Туле 68-летний гендиректор ООО «Центр экспертиз и обучения» Борис Буров признан виновным в крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

Судом установлено, что с октября по декабрь 2019 года обвиняемый заключал трехсторонние соглашения с Центром занятости населения Тульской области и лицами предпенсионного возраста о прохождении ими профессионального обучения. Затем злоумышленник изготавливал фиктивные документы о прохождении обучения, отправлял их в Центр занятости и получал оплату за свои услуги, которые фактически не предоставлялись. Таким нехитрым образом мошенник «заработал» больше миллиона рублей. В ходе следствия обвиняемый полностью возместил ущерб.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в 450 000 рублей.