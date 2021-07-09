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В Туле в Левобережном во время «пьяного ремонта» загорелась квартира

В Туле в Левобережном во время «пьяного ремонта» загорелась квартира

Пожар произошел днем 9 июля на улице Восточной, 10.

К моменту прибытия огнеборцев из окна квартиры на 5-м этаже шел дым. В квартиру пожарные пытались проникнуть с двух сторон: один расчет через входную дверь, второй — через балкон по автолестнице.

Огонь быстро локализовали и потушили, пожарным удалось спасти из задымленных помещений шесть человек, в том числе грудного ребенка.

Хозяин загоревшейся квартиры ожидал спасателей около подъезда. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как он пояснил сотрудникам МЧС, когда начался пожар, он делал ремонт. Мужчину осмотрели медики, после чего от госпитализации он отказался.

Соседи рассказали, что квартира на самом деле принадлежит брату погорельца, а пострадавший лишь ремонтировал ее.

Причину возгорания предстоит установить специалистам. Возможно, всё произошло из-за неосторожного «пьяного ремонта»: мужчина устанавливал в квартире теплый пол.

 

Галерея
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 1
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 2
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 3
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 4
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 5
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 6
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 7
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 8
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 9
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 10
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 11
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 12
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 13
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 14
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 15
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 16
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 17
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 18
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 19
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 20
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 21
В Туле в Левобережном загорелась квартира: из окна спасатели вытащили женщину с младенцем, Фото: 22
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:00 +8
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