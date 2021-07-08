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В Донском в пруду частного развлекательного центра утонул 17-летний подросток
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области.

В Донском в пруду частного развлекательного центра утонул 17-летний подросток

На месте происшествия работает Следственный комитет.

В Донском на территории частного развлекательного центра «Плазма» в пруду утонул 17-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства трагедии.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:11 0
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