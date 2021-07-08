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8 лет по соседству с трупом жертвы: в суд передано дело жителя Тульской области

8 лет по соседству с трупом жертвы: в суд передано дело жителя Тульской области

Мужчина утверждает, что не хотел убивать отчима – это была самооборона.

В Киреевском районе 45-летний Юрий Железняков обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, 13 апреля Железняков пришел в болоховский пункт полиции и сообщил дежурному, что готов раскаяться. После чего признался в непредумышленном убийстве, совершенном почти восемь лет назад.

По его словам, в июне 2013 года он сильно повздорил с отчимом. Завязалась драка, из которой он вышел победителем — отчим умер от полученных травм.

– Обнаружив, что сожитель матери скончался, мужчина закопал его тело в сарае, расположенном в паре метров от дома. В ходе расследования уголовного дела была проведена генетическая экспертиза, которая подтвердила,  что обнаруженные следователями останки действительно принадлежат отчиму обвиняемого, – уточнили Myslo в СУ СКР по Тульской области.

В настоящий момент уголовное дело в отношении Железнякова направлено в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что мужчина признает факт лишения жизни отчима, но не согласен с его квалификацией. По его словам, он защищался и это была самооборона. 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:31 +3
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