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Туго, но вошла: в Туле водитель впихнул свою фуру под «кирпич»

Туго, но вошла: в Туле водитель впихнул свою фуру под «кирпич»

Представляем очередного героя нашей рубрики «Накажи автохама».

Наш читатель Дмитрий прислал в редакцию видео, снятое 6 июля этого года на ул. Ложевой в Туле. На записи видно, как водитель фуры умудрился впихнуть ее в обратный поворот, при этом проехав под «кирпич».
 
К сожалению, номерные знаки большегруза невозможно разглядеть из-за качества записи, поэтому надеемся, что ему во время этого маневра было стыдно.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

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Автор: Сергей Стариков
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