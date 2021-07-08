Туго, но вошла: в Туле водитель впихнул свою фуру под «кирпич»

Наш читатель Дмитрий прислал в редакцию видео, снятое 6 июля этого года на ул. Ложевой в Туле. На записи видно, как водитель фуры умудрился впихнуть ее в обратный поворот, при этом проехав под «кирпич».

К сожалению, номерные знаки большегруза невозможно разглядеть из-за качества записи, поэтому надеемся, что ему во время этого маневра было стыдно.