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Связали жертву и забрали 2 миллиона рублей: в Суворове вынесли приговор дуэту налетчиков
Фото: архив Myslo.

Связали жертву и забрали 2 миллиона рублей: в Суворове вынесли приговор дуэту налетчиков

Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима.

В Суворове двое мужчин признаны виновными в разбое, совершенном группой лиц, в особо крупном размере, сообщает Управление Судебного департамента Тульской области.
 
Судом установлено, что в конце июня прошлого года обвиняемые, выяснив, что потерпевшая будет дома одна, приехали к ней на такси. Один из мужчин остался в автомобиле, а второй надел маску и перчатки, натянул на голову капюшон куртки, после чего зашел в дом потерпевшей.
 
Вооруженный ножом, он угрожал женщине, требуя рассказать, где она хранит деньги. Выяснив это, мужчина связал потерпевшую и забрал из сейфа 1 964 000 рублей и статуэтку стоимостью 200 000 рублей, после чего сел в такси к товарищу и уехал.
 
Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы каждому. Кроме этого в пользу потерпевшей с осужденных взыскано 2 164 000 рублей. 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:24 0
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