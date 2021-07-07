Связали жертву и забрали 2 миллиона рублей: в Суворове вынесли приговор дуэту налетчиков

Фото: архив Myslo.

В Суворове двое мужчин признаны виновными в разбое, совершенном группой лиц, в особо крупном размере, сообщает Управление Судебного департамента Тульской области.

Судом установлено, что в конце июня прошлого года обвиняемые, выяснив, что потерпевшая будет дома одна, приехали к ней на такси. Один из мужчин остался в автомобиле, а второй надел маску и перчатки, натянул на голову капюшон куртки, после чего зашел в дом потерпевшей.

Вооруженный ножом, он угрожал женщине, требуя рассказать, где она хранит деньги. Выяснив это, мужчина связал потерпевшую и забрал из сейфа 1 964 000 рублей и статуэтку стоимостью 200 000 рублей, после чего сел в такси к товарищу и уехал.

Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы каждому. Кроме этого в пользу потерпевшей с осужденных взыскано 2 164 000 рублей.