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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 154 случая заболевания и 7 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 154 случая заболевания и 7 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 154 случая заболевания, 56 человек выздоровели, 7 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 43 846 жителей региона, 39 709 вылечились, 2262 умерли.

Ситуация в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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