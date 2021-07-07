Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 154 случая заболевания и 7 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 154 случая заболевания, 56 человек выздоровели, 7 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 43 846 жителей региона, 39 709 вылечились, 2262 умерли.
Ситуация в российских регионах следующая:
вчера, в 14:20, 93 5482 -33
вчера, в 11:01, 40 2667 -10
5 июля, в 14:36, 49 2891 -2
5 июля, в 12:49, 17 1287 -6
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