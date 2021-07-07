Фото из архива.
Суд обязал администрацию Советского округа Тулы привести в порядок 29 детских площадок
Прокуратура города Тулы по итогам проверки подала иск в суд.
В ходе проверки было установлено, что на 26 детских площадках в Советском округе Тулы отсутствовало ударопоглощающее покрытие. Это является нарушением требований безопасности. Кроме того, главное управление администрации Тулы по Советскому округу не осуществляло надлежащий контроль за состоянием игрового оборудования, что в отдельных случаях привело к его разрушению.
По иску прокурора суд обязал управление администрации Тулы по Советскому территориальному округу привести детские игровые площадки в соответствие с требованиями законодательства. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре города.
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