Суд обязал администрацию Советского округа Тулы привести в порядок 29 детских площадок

Фото из архива.

В ходе проверки было установлено, что на 26 детских площадках в Советском округе Тулы отсутствовало ударопоглощающее покрытие. Это является нарушением требований безопасности. Кроме того, главное управление администрации Тулы по Советскому округу не осуществляло надлежащий контроль за состоянием игрового оборудования, что в отдельных случаях привело к его разрушению.

По иску прокурора суд обязал управление администрации Тулы по Советскому территориальному округу привести детские игровые площадки в соответствие с требованиями законодательства. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре города.