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Суд обязал администрацию Советского округа Тулы привести в порядок 29 детских площадок
Фото из архива.

Суд обязал администрацию Советского округа Тулы привести в порядок 29 детских площадок

Прокуратура города Тулы по итогам проверки подала иск в суд.

В ходе проверки было установлено, что на 26 детских площадках в Советском округе Тулы отсутствовало ударопоглощающее покрытие. Это является нарушением требований безопасности. Кроме того, главное управление администрации Тулы по Советскому округу не осуществляло надлежащий контроль за состоянием игрового оборудования, что в отдельных случаях привело к его разрушению.

По иску прокурора суд обязал управление администрации Тулы по Советскому территориальному округу привести детские игровые площадки в соответствие с требованиями законодательства. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре города.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:44 0
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