Изображение my best in collections – see and press ???? с сайта Pixaba.

В Тульской области более 200 матерей не платят алименты своим детям

В основном это лишенные родительских прав женщины, которые не работают и ведут асоциальный образ жизни.

По информации регионального Управления Федеральной службы судебных приставов, на данный момент в нашем регионе более 200 женщин уклоняются от уплаты алиментов своим детям. Как правило, это лишенные родительских прав матери, которые не работают и ведут асоциальный образ жизни. Так, недавно одну из таких нерадивых матерей привлекли к административной ответственности. Согласно решению суда 34-летней жительнице Алексинского района назначили 50 часов обязательных работ. «Если после отбытия наказания гражданка не примет мер по оплате задолженности, будет рассмотрен вопрос о привлечении ее к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 УК РФ», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

Сергей Стариков Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

Главные новости за день в нашем Telegram . Только самое важное.