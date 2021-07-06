В Тульской области более 200 матерей не платят алименты своим детям

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В основном это лишенные родительских прав женщины, которые не работают и ведут асоциальный образ жизни.

По информации регионального Управления Федеральной службы судебных приставов, на данный момент в нашем регионе более 200 женщин уклоняются от уплаты алиментов своим детям. Как правило, это лишенные родительских прав матери, которые не работают и ведут асоциальный образ жизни.

Так, недавно одну из таких нерадивых матерей привлекли к административной ответственности. Согласно решению суда 34-летней жительнице Алексинского района назначили 50 часов обязательных работ.

«Если после отбытия наказания гражданка не примет мер по оплате задолженности, будет рассмотрен вопрос о привлечении ее к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 УК РФ», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.