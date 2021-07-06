Ударил ножом и ушел домой: жителя Тульской области осудили за убийство
Мужчина лишится свободы на 9 лет.
В Ефремовском районе 32-летний мужчина признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судом установлено, что 31 марта обвиняемый и его сожительница распивали алкоголь в компании знакомых в селе Архангельское. В какой-то момент ранее неоднократно судимый мужчина поссорился с приревновавшей его сожительницей. Обвиняемый ударил женщину ножом в сердце, после чего ушел домой. 30-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.
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