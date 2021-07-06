Ударил ножом и ушел домой: жителя Тульской области осудили за убийство

В Ефремовском районе 32-летний мужчина признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 31 марта обвиняемый и его сожительница распивали алкоголь в компании знакомых в селе Архангельское. В какой-то момент ранее неоднократно судимый мужчина поссорился с приревновавшей его сожительницей. Обвиняемый ударил женщину ножом в сердце, после чего ушел домой. 30-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.