Алексей Дюмин проинспектировал ход строительства третьей очереди ЖК «Солнечный»

Глава региона отметил, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» стоит задача увеличения строительства жилья. За первое полугодие 2021 года в области введено порядка 310 тысяч квадратных метров. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Мы делаем акцент на комплексном развитии территорий. Микрорайоны, которые появляются в области, должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой — детскими и спортивными площадками, садами, школами, амбулаториями и развитой дорожной сетью», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Гендиректор компании-застройщика ЖК «Солнечный» Александр Корякин сообщил, что в 2021 году планируется ввести дом №5 на 112 квартир общей площадью 6745 квадратных метров и дом №6 на 119 квартир общей площадью 7137 квадратных метров. Уровень готовности домов – 70%. В рамках реализации национального проекта «Демография» компания «ВИТЭСС» выступила застройщиком сада на 75 мест. На территории жилого комплекса построены детские и спортивные площадки, введена в эксплуатацию котельная для микрорайона мощностью 6,3 МВт.