В Туле ищут 70-летнего пенсионера

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 70-летнего Николая Михайловича Ханычева, который ушел из дома в Туле накануне и не вернулся.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткие, глаза голубые. Одежда: серая футболка, шорты в черно-белую клетку, черные носки, черные шлёпки.