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В Туле ищут 70-летнего пенсионера

В Туле ищут 70-летнего пенсионера

Николай Михайлович Ханычев нуждается в медицинской помощи.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 70-летнего Николая Михайловича Ханычева, который ушел из дома в Туле накануне и не вернулся.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткие, глаза голубые. Одежда: серая футболка, шорты в черно-белую клетку, черные носки, черные шлёпки.

Пропавший нуждается в медицинской помощи. Видели его? Звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 427-55-33 или 112.

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Место
Тула
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