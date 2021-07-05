В Туле ищут 70-летнего пенсионера
Николай Михайлович Ханычев нуждается в медицинской помощи.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 70-летнего Николая Михайловича Ханычева, который ушел из дома в Туле накануне и не вернулся.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткие, глаза голубые. Одежда: серая футболка, шорты в черно-белую клетку, черные носки, черные шлёпки.
Пропавший нуждается в медицинской помощи. Видели его? Звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 427-55-33 или 112.
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