Съемки «Фактора страха» в Тульской области: «Нас приковали и выпустили кур. Они клевали, царапали, какали на лицо!»

Звезды российского шоу-бизнеса пройдут изощренные испытания, которые заставят их столкнуться со своими кошмарами. В финал пройдет тот, кто справится со всеми страхами и выполнит задания с лучшим временем и результатом.

В проекте участвуют фигурист Алексей Ягудин, актер Денис Никифоров, певицы Сати Казанова и Анна Плетнева, актрисы Надежда Ангарская, Настасья Самбурская и Эвелина Бледанс, солист «Иванушек» Кирилл Туриченко, певцы NATAN, ELMAN, DAVA, Миша Марвин и многие другие. Ведущим выбрали победителя первого сезона шоу НТВ «Маска» певца TSOY (Анатолий Цой).

К проекту готовились более полугода. Обычно его снимали в других странах, но из-за ковида в этот раз решили всё отснять в России, и выбор пал на Тульскую область. По словам генерального продюсера компании «ВайТ Медиа» Юлии Сумачевой, на площадке в зависимости от сложности съемочного дня работают до 150 человек. Каждый конкурс с разных ракурсов фиксируют до 12 камер!

Юлия Сумачева – Для нас специально выращивали личинок, кузнечиков, саранчу, ведь не скажешь же: «Пойди купи пять тысяч штук саранчи». В одном из конкурсов была проблема: нужны были мухи, очень специфические. Мы их заказали, но они не вылупились к съемке, пришлось в срочном порядке думать, чем их заменить, чтобы было так же отвратительно, как задумывалось.

На съемки одной из локаций «Фактора страха» пригласили «Слободу». В тот день съемки проходили на карьере в Дубенском районе.

Ошибка могла стоить артистам здоровья или даже жизни, поэтому одни из самых главных людей на площадке — профессиональные каскадеры.

Сначала каждое испытание проходят они, а съемочная группа в это время выбирает самые зрелищные ракурсы. Когда всё идеально, на локацию выходят участники и ведущий.

Анатолий Цой знаком с проектом как по американской версии, так и по той, что раньше показывали на НТВ. Он называет себя экстремалом по жизни, поэтому тестирует и проходит практически все испытания для участников «Фактора страха».

Анатолий Цой – В моей жизни и так много экстрима: я прыгаю с банджи, катаюсь на сноуборде, прыгаю с парашютом, делаю всякие разные трюки, и это всё без камер. Продюсеры предложили мне поучаствовать в проекте, показать людям, какой я тоже немного отмороженный. В принципе, на роль ведущего такой человек и нужен — тот, кто сам ничего не боится.

По словам Анатолия Цоя, очень многие люди «из телевизора», которых мы знаем как брутальных, показывают себя в проекте совсем не так, как ожидалось, — выявляются их внезапные фобии. А некоторые, наоборот, с хладнокровным лицом выполняют реально страшные задания, несмотря на то, что раньше для них самыми экстремальными случаями в жизни были лишь поездки на лифте.

– Это круто, это эмоции! Это шоу нужно смотреть только потому, что здесь все участники открывают себя с новой стороны. Здесь можно увидеть их настоящие эмоции и лица. Свои страхи спрятать невозможно! — заинтриговал ведущий «Фактора страха».

Локацию на Дубенском карьере сняли практически с первого дубля.

Кирилл Туриченко уверяет, что согласился на участие в проекте без малейших раздумий:

– Как-нибудь готовили себя к участию в проекте?

– Нет. Сегодня прилетел из Казани и сразу приехал сюда. Может, это немного и сказалось на физическом состоянии. К сожалению, из-за такого количества работы даже нет времени в зал сходить. Хотя я вчера в Казани проплыл 1,5 км.

– Какие были ожидания по заданиям и совпало ли это с реальностью?

– Я думал, что будут какие-то гадости, связанные с крысами, аквариумами со змеями — что-то такое. Но лично меня бог миловал: из всех гадостей только куры были. Куры, которые оставили неизгладимый пока след на моем теле. Поэтому сегодняшнее испытание было лучшим из всех, которые были со мной в этом проекте. На втором месте это, конечно же, ледяной аквариум.

– А что куры?

– Куры — это ужас! Нас приковали к земле, обмазали медом, конкретно, на этой жаре. Обсыпали кукурузой, пшеном и чем угодно, а потом выпустили кур. Они клевали, царапали, какали на лицо… Это было ужасно! Я не считаю это экстремальным испытанием — скорее, оно было отвратительным. Но и такие испытания должны быть. Хорошо, что это были не змеи, к примеру, а куры. Ладно с ними. Заживет!

– Что дал Вам проект?

– Понимание того, что нельзя пропускать тренировки в зале. Точно знаю, что в испытании со льдом я продержался бы в воде дольше. В ледяной воде нужно постоянно двигаться, что я и делал, поэтому нашел больше всех крышек и продержался дольше. Испытание не я остановил, а ведущий.

– Как Вам Тула?

– В Туле был неоднократно, но получалось так, что мы приезжали с концертом, выступали и сразу уезжали. В этот раз приехал вечером, было еще светло, и я наконец-то побывал в Тульском кремле. Была замечательная погода, всё отснял, пришел в отель, смонтировал ролик и выставлю его у себя на YouTube-канале. Был только в кремле и немножко прошелся по улице. В кремле фантастически, очень красиво! И за кремлем, не знаю как место называется, где карусели (Казанская набережная. — Прим. ред.), — там очень круто, много деток, душевно, чистенько, хорошо. Очень рад, что теперь познакомился не только с тульским пряником, но и с архитектурой города.

– После этого шоу еще чего-то боитесь?

– Стараюсь свои страхи как-то побороть. Если чего-то боюсь, то выстраиваю в своей жизни так, чтобы столкнуться с этим лицом к лицу и избавиться от этого. Ну, не знаю, в лифте, когда застревал в детстве, боялся замкнутого пространства, но со временем это стерлось, поэтому, наверное, уже ничего не боюсь.

– Как Ваши коллеги из «Иванушек» ко всему этому относятся?

– «Иванушки» — как локомотив, который уже не остановить. У нас Кирилл Андреев уже дедушкой стал, а мы всё поем, поем, и все думают: «Сколько же можно?» (Смеется). Но на самом деле наши песни любят, у нас очень много концертов. Андрей постоянно в последнее время находится в Сочи, у него там «Рыжие» магазины. Он этим занимается, пляжи открывает… А у меня еще есть этот азарт, я хочу себя испытывать.

– Почему зрителям нужно смотреть это шоу?

– Потому что это самое страшное шоу на земле. Сначала была «Маска» — она была вокальная, красивая. А здесь тебя сразу к курам приковали и обкакали. Я бы сюда звезд с первого эшелона направил на «куриные конкурсы». Приковал бы всех и выпустил кур. Там был один петух — весил, наверное, килограммов десять. Вот таких собрать штук двадцать… Это было самое отвратительное испытание — мне еще никто не какал на голову. А одна курица «родила»! Не знаю, что произошло, но, возможно, где-то бегает маленький цыпленок, похожий на меня!

Также мы поговорили с Мишей Марвиным, который тоже считает «Фактор страха» очень интересным и экстремальным и любит такие вещи, поэтому на предложение поучаствовать в проекте он сразу же сказал «да»:

– Какой экстрим любите?

– В бассейнах был, с высотой знаком, а вот с курами не был знаком. Это был самый неприятный по ощущениям конкурс, так что с курами у нас теперь другой разговор будет. Очень боялся бы, если бы мне пришлось нырять в какую-то закрытую емкость с водой и какое-то время провести на глубине и в темноте. Просто очень боюсь глубины и закрытых помещений. А если два в одном — это вообще катастрофа.

– Как готовились?

– Никак не готовился — просто пришел наслаждаться. Очень круто, экстремально, набрался адреналина на год вперед. Пришел сюда, чтобы каким-то образом побороться со своими страхами и просто прекрасно провести время с друзьями, знакомыми, коллегами по цеху. Поэтому я здесь.

– Поладили с другими участниками съемочного процесса?

– У нас очень теплые отношения. Все ребята классные, волевые, все хотят победить.

– Как Вам у нас?

– В Тульской области я увидел этот прекрасный карьер. Еще завод какой-то видели. И, естественно, попробовал тульский пряник. Очень вкусно!

– Сложно ли участвовать в съемках?

– Любые съемки — это длительный процесс, и в силу профессии я не раз с этим сталкивался. Был готов к тому, что будет много ожидания, перемещений, съемок и так далее. Если мне предложат какой-то похожий проект, с удовольствием соглашусь в нем участвовать, ведь это прикольно и здорово. Со страхами нужно бороться и обязательно их побеждать!