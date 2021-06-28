В июле адвокаты бесплатно проконсультируют туляков

Обратиться к юристам можно будет в приёмной правительства Тульской области.

Утверждён июльский график юридических консультаций, проводимых региональным отделением Ассоциации юристов России в приёмной правительства Тульской области. Проконсультироваться у членов Адвокатской палаты Тульской области все желающие смогут 6, 13, 20 и 27 июля, с 15.00 до 18.00. Телефон для предварительной записи: 30-62-75.