Более 35 тысяч жителей Тульской области не могут выехать за границу из-за долгов

Минимальная сумма задолженности, при которой накладывается это ограничение, – 30 тысяч рублей.

В сезон отпусков сотрудники УФССП России по Тульской области советуют жителям региона проверить отсутствие задолженностей по исполнительным производствам. В противном случае заграничный отдых может не состояться – при наличии долга на сумму более 30 тысяч рублей приставы могут ограничить должника в праве на выезд за пределы страны.

Если долг связан с неуплатой алиментов, возмещением вреда, причиненного здоровью, возмещением вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением, должник может стать невыездным при сумме долга от 10 тысяч рублей.

Сегодня ограничение на выезд за рубеж действует в отношении более чем 35 тысяч жителей Тульской области, имеющих непогашенные задолженности. Проверить наличие задолженностей можно на официальном сайте ведомства во вкладке «Узнай о своих долгах».