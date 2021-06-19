Три человека пострадали на пожаре в Новомосковске

Утром 19 июня в Новомосковске произошел пожар. Сообщение о том, что в многоквартирном доме на ул. Космонавтов горит квартира, поступило в 11.36. На место направили два пожарных расчета и автоколенчатый автоподъемник.

«По прибытии на место происшествия, в 11:41, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 11:50. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств спасено 5 человека, из них один ребенок. Эвакуировано 5 человек», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия пострадали три человека — их доставили в больницу с признаками отравления продуктами горения.