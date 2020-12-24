Выставленный на Avito храм в Тульской области купил москвич

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Обошлось ему это в 186 300 рублей.

Храм XIX века в селе Завалово Тульской области, который ранее выставили на Avito за 450 тысяч рублей, купил житель Москвы Павел Осипов. Согласно информации, размещенной на портале Федерального реестра сведений о банкротстве, объект культурного наследия приобретен за 186 300 рублей.

По данным этого сайта, владельцем здания храма и земельного участка в Одоевском районе являлась тулячка, имущество которой реализуют через торги из-за банкротства. Женщина признана банкротом в ноябре 2019 года Арбитражным судом. В материалах дела отмечено, что задолженность должницы перед кредиторами составила 2 049 923,33 руб.