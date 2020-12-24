Фото: sobory.ru.
Выставленный на Avito храм в Тульской области купил москвич
Обошлось ему это в 186 300 рублей.
Храм XIX века в селе Завалово Тульской области, который ранее выставили на Avito за 450 тысяч рублей, купил житель Москвы Павел Осипов. Согласно информации, размещенной на портале Федерального реестра сведений о банкротстве, объект культурного наследия приобретен за 186 300 рублей.
По данным этого сайта, владельцем здания храма и земельного участка в Одоевском районе являлась тулячка, имущество которой реализуют через торги из-за банкротства. Женщина признана банкротом в ноябре 2019 года Арбитражным судом. В материалах дела отмечено, что задолженность должницы перед кредиторами составила 2 049 923,33 руб.
Как сообщает ТАСС, в Белевской епархии им сообщили, что на данный момент не располагают информацией о состоявшихся торгах и будут разбираться в ситуации. Ранее епархия совместно с региональным комитетом по охране памятников инициировали проверку законности попытки продажи храма.
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