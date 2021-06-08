В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi

Поздно вечером 7 июня на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, водитель LADA-111 не справился с управлением и на значительной скорости врезался в попутный Mitsubishi Lancer.

Удар был такой силы, что оба автомобиля развернуло почти на 180 градусов, а отечественная легковушка еще и вылетела с дороги.

По информации на момент публикации новости, в результате происшествия пострадал водитель иномарки. Мужчину доставили в больницу с подозрением на ушиб шейного отдела позвоночника.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.