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В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi

В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi

В результате ДТП пострадал мужчина.

Поздно вечером 7 июня на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, водитель LADA-111 не справился с управлением и на значительной скорости врезался в попутный Mitsubishi Lancer.
 
Удар был такой силы, что оба автомобиля развернуло почти на 180 градусов, а отечественная легковушка еще и вылетела с дороги.
 
По информации на момент публикации новости, в результате происшествия пострадал водитель иномарки. Мужчину доставили в больницу с подозрением на ушиб шейного отдела позвоночника.
 
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 

 

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В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 1
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 2
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 3
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 4
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 5
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 6
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 7
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 8
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 9
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 10
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 11
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 12
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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