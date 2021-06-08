Госавтоинспекция: «В ДТП на ул. Рязанской в Туле пострадали три человека»

В результате дорожно-транспортного происшествия на ул. Рязанской в Туле пострадали три человека. Об этом Myslo сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Медицинская помощь потребовалась 36-летнему водителю Mitsubishi Lancer, а также 20-летнему пассажиру и 19-летней пассажирке ВАЗа. Предполагается, что во время движения водитель отечественной легковушки не соблюдал безопасную дистанцию, что и привело к ДТП