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Госавтоинспекция: «В ДТП на ул. Рязанской в Туле пострадали три человека»

Госавтоинспекция: «В ДТП на ул. Рязанской в Туле пострадали три человека»

Медицинская помощь потребовалась водителю иномарки и пассажирам отечественной легковушки.

В результате дорожно-транспортного происшествия на ул. Рязанской в Туле пострадали три человека. Об этом Myslo сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 
Медицинская помощь потребовалась 36-летнему водителю Mitsubishi Lancer, а также 20-летнему пассажиру и 19-летней пассажирке ВАЗа. Предполагается, что во время движения водитель отечественной легковушки не соблюдал безопасную дистанцию, что и привело к ДТП.
 

 

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В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 1
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 2
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 3
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 4
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 5
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 6
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 7
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 8
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 9
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 10
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 11
В Туле напротив Суворовского училища ВАЗ жестко «догнал» Mitsubishi, Фото: 12
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:36 +3
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