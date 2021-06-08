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Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки подтверждено 54 новых случая и 6 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки подтверждено 54 новых случая и 6 смертей

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

За последние сутки коронавирус выявлен у 54 жителей Тульской области, 50 человек выздоровели, 6 – скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заболели 40 560 жителей региона, 38 039 из них вылечились от вируса, 2080 пациентов скончались.

Ситуация в российских регионах следующая:

За последние сутки в России выявлено 9977 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 1497 (15,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. 
 
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 145 843 человека в 85 регионах. 
 
Также за сутки зафиксировано 379 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 124 496 человек.
Сюжет: Коронавирус
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