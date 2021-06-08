Фото из архива Myslo.
Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки подтверждено 54 новых случая и 6 смертей
Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.
За последние сутки коронавирус выявлен у 54 жителей Тульской области, 50 человек выздоровели, 6 – скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заболели 40 560 жителей региона, 38 039 из них вылечились от вируса, 2080 пациентов скончались.
Ситуация в российских регионах следующая:
За последние сутки в России выявлено 9977 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 1497 (15,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 145 843 человека в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 379 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 124 496 человек.
вчера, в 15:58, 10 1200 -4
вчера, в 11:32, 2 1045 -1
6 июня, в 12:02, 28 1598 0
5 июня, в 11:35, 114 1633 -1
Другие статьи по темам