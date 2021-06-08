Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки подтверждено 54 новых случая и 6 смертей

Фото из архива Myslo.

За последние сутки коронавирус выявлен у 54 жителей Тульской области, 50 человек выздоровели, 6 – скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заболели 40 560 жителей региона, 38 039 из них вылечились от вируса, 2080 пациентов скончались.

Ситуация в российских регионах следующая:

За последние сутки в России выявлено 9977 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 1497 (15,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 145 843 человека в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 379 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 124 496 человек.