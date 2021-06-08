МЧС: Тульскую область накроет гроза и сильный ветер

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1−3 часа с сохранением до конца суток 8 июня на территории Тульской области ожидается гроза, местами сильный дождь, в отдельных районах град, при грозе усиление ветра до 12−17 м/с.