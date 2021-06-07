В Алексине пьяный водитель врезался в ЛЭП

В аварии пострадали он и его пассажирка.

Вчера, 6 июня, на 28-м км автодороги Тула – Алексин произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 23.55 29-летний пьяный водитель автомобиля ВАЗ-21043 въехал в опору ЛЭП, после чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. В результате аварии водитель и его 24-летняя пассажирка получили различные травмы.

Отметим, что мужчина не имеет права управления транспортными средствами. В отношении мужчины составлен административный материал по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами».