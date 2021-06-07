Деньги в трубу: в поселке Сестрики девятый месяц ремонтируют водопровод

Фото: архив Myslo.

Контракт на работы был заключен в начале прошлого июля, а к работам приступили в октябре.

В прошлом году мы писали о злоключениях жителей поселка Сестрики: осенью там должны были отремонтровать водопровод. Контракт на 1,7 миллиона рублей получила местный индивидуальный предприниматель Ольга Забелина. Согласно техническому заданию, заменить 1 км водопровода подрядчик обязался за 60 дней после заключения контракта — в середине сентября. Но на деле работы начались лишь в октябре и остановились на стадии хаотично вырытых траншей.

После нашей публикации прораб объекта Александр Изотов клятвенно пообещал, что работы в поселке завершатся в начале ноября. Однако в редакцию снова обратились жители Сестриков, которые заявили о том, что их мучения продолжаются и по сей день:

– Уже 9 месяцев нас кормят завтраками, последний раз обещали, что водопровод запустят, 6 июня. И снова обманули!

При этом на акте о приеме работ волшебным образом оказались подписи инициативной группы, хотя мы ничего не подписывали.

Трубы брошены в землю, трассу не промыли и не опрессовали, в ней нет давления, часть колодцев не засыпаны до конца, и никому до нас нет никакого дела.

По словам жителей поселка, в ближайшее время они планируют обратиться к губернатору и в прокуратуру.