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Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 в Тульской области пока не хочет снижаться

Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 в Тульской области пока не хочет снижаться

Об этом глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал на оперативном совещании у губернатора.

На прошедшей неделе в регионе зарегистрирован 3781 случай заболевания ОРВИ, что соответствует уровню предыдущей недели.

«К сожалению, мы не видим отрицательной динамики», — сказал Ломовцев. По его словам, в разрезе возрастных групп заболеваемость ОРВИ держится за счет взрослого населения: болеют не дети, а взрослые. В Туле общее число заболевших ОРВИ — 1822 (соответствует уровню предыдущей недели).

Сохраняется стабильный уровень заболеваемости внебольничной пневмонией: на этой неделе зарегистрировано 206 случаев (на прошлой — 211).

По COVID-19 ситуация обстоит так: за прошедшую неделю зафиксирован 371 случай (чуть ниже уровня предыдущей недели). «К сожалению, уровень заболеваемости стабилен. Отрицательной динамики нет», — сказал Ломовцев.

В четырех муниципальных образованиях за неделю не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

Заносы COVID-19 зарегистрированы в семи образовательных учреждениях региона. На предприятиях зарегистрировано шесть заносов коронавируса без массового распространения.

Охват тестированием, по словам Ломовцева, сохраняется на хорошем уровне — 164 на 100 тысяч населения в сутки: «Этот уровень позволяет говорить об объективной оценке ситуации».

Сюжет: Коронавирус
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