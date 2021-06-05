Тульская область может стать центром студенческого туризма

С предложением запустить программу студенческого туризма в области выступил глава региона.

4 июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым.

Алексей Дюмин отметил, что в 2021 году в Тульской области началось формирование комплексной экосистемы управления наукой на региональном уровне, создан комитет по науке и инноватике, автономная некоммерческая организация научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ».

Сейчас в регионе разрабатывается Программа развития до 2026 года, драйверы которой – наука, технологии и инновации.

Губернатор также подчеркнул, что направления, по которым работают НОЦ «ТулаТЕХ» и «Композитная долина» (ОБОРОНтех, МАШтех, ХИМтех, ЭКОБИОтех, новые материалы), призваны сделать Тульскую область регионом Большой Науки.

На встрече обсудили реализацию программы НОЦ «Тулатех», участие министерства науки и высшего образования РФ в проекте «Композитная долина». Алексей Дюмин представил Валерию Фалькову предложения о сотрудничестве в программе стратегического лидерства, строительстве инфраструктуры Тульского государственного университета и запуске программы студенческого туризма в области.