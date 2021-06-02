На ул. Макаренко в Туле из окна выпал мужчина

На месте трагедии работают медики, сотрудники МЧС и полиция.

Днем 2 июня на ул. Макаренко в Туле произошла трагедия. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, из окна дома № 15, корп. 3 выпал мужчина, по предварительным данным, из окна 8-го этажа.

От полученных травм пострадавший скончался. На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники МЧС, медики, полицейские. Также на данный адрес выехал следователь СУ СК РФ по Тульской области.