На ул. Макаренко в Туле из окна выпал мужчина
На месте трагедии работают медики, сотрудники МЧС и полиция.
Днем 2 июня на ул. Макаренко в Туле произошла трагедия. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, из окна дома № 15, корп. 3 выпал мужчина, по предварительным данным, из окна 8-го этажа.
От полученных травм пострадавший скончался. На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники МЧС, медики, полицейские. Также на данный адрес выехал следователь СУ СК РФ по Тульской области.
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