новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: на Porsche такие дешевые зеркала, что владельцу на них плевать?

«Накажи автохама»: на Porsche такие дешевые зеркала, что владельцу на них плевать?

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Тулячка прислала в нашу традиционную рубрику кадры, снятые видеорегистратором ее автомобиля. Все произошло 25 мая этого года около 9 часов утра (часы в правом нижнем углу спешат. — Прим. авт.), на повороте с ул. Калинина на ул. Ложевую.
 
«Porsche был на несколько машин позади меня. Для того чтобы первым проехать перекресток, он сильно разогнался, но не рассчитал дистанцию и задел левое зеркало. В принципе, с зеркалом всё нормально, но этот хам, нарушив и совершив мелкое ДТП, даже не остановился и не уточнил у меня ситуацию. Porsche не прав на 100%», — прокомментировала автор видео.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:50 +4
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохамаавтохам
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Радуга талантов» над Ясной Поляной
«Радуга талантов» над Ясной Поляной
Туляк заманил к себе домой знакомую с ребенком и угрожал ей убийством
Туляк заманил к себе домой знакомую с ребенком и угрожал ей убийством
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.