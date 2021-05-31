«Накажи автохама»: на Porsche такие дешевые зеркала, что владельцу на них плевать?

Тулячка прислала в нашу традиционную рубрику кадры, снятые видеорегистратором ее автомобиля. Все произошло 25 мая этого года около 9 часов утра (часы в правом нижнем углу спешат. — Прим. авт.), на повороте с ул. Калинина на ул. Ложевую.

«Porsche был на несколько машин позади меня. Для того чтобы первым проехать перекресток, он сильно разогнался, но не рассчитал дистанцию и задел левое зеркало. В принципе, с зеркалом всё нормально, но этот хам, нарушив и совершив мелкое ДТП, даже не остановился и не уточнил у меня ситуацию. Porsche не прав на 100%», — прокомментировала автор видео.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

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