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Туляк заманил к себе домой знакомую с ребенком и угрожал ей убийством

Туляк заманил к себе домой знакомую с ребенком и угрожал ей убийством

Сейчас мужчина находится в СИЗО – дожидается суда.

В Туле следователи СУ СКР по региону завершили расследование в отношении местного жителя, сообщает пресс-служба ведомства. 36-летний разнорабочий обвиняется в незаконном лишении свободы и угрозе убийством.

По версии следствия, вечером 11 мая пьяный обвиняемый встретил на улице и пригласил к себе 39-летнюю знакомую и ее пятилетнего сына. Мужчина знал, что женщина, работающая в магазине кладовщицей, подыскивает себе квартиру, и позвал ее посмотреть на жилье, которое он якобы планирует продать.

После того как женщина собралась уйти, он закрыл дверь на ключ и приставил к ее шее нож, заявив, что никуда она не выйдет. Женщина по телефону вызвала полицейских, которые и освободили ее и ребенка.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:30 +1
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