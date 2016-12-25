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Полиция разыскивает скрывшегося преступника

Полиция разыскивает скрывшегося преступника

Оперативники отдела полиции «Ленинский» просит помочь в розыске Дмитрия Вершинина за преступление, совершенное 15 лет назад.

Сотрудниками отдела полиции «Ленинский» разыскивается скрывшийся от следствия после совершения тяжкого преступления против личности Дмитрий Анатольевич Вершинин 1971 года рождения, ранее проживавший в пос. Ленинский Тульской области. 

Приметы разыскиваемого: рост выше среднего, плотного телосложения, волосы темные.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области, преступление, в совершении которого подозревается Вершинин, было совершено 15 лет назад.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полицейские просят сообщить информацию по телефонам:

8(4872) - 726130, 725302 – отдел уголовного розыска ОП «Ленинский»; 725002, 726133 – дежурная часть  ОП «Ленинский».

Так выглядел Дмитрий 15 лет назад. 

сегодня, в 11:24 +1
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ТулаЛенинский район

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