Полиция разыскивает скрывшегося преступника

Сотрудниками отдела полиции «Ленинский» разыскивается скрывшийся от следствия после совершения тяжкого преступления против личности Дмитрий Анатольевич Вершинин 1971 года рождения, ранее проживавший в пос. Ленинский Тульской области.

Приметы разыскиваемого: рост выше среднего, плотного телосложения, волосы темные.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области, преступление, в совершении которого подозревается Вершинин, было совершено 15 лет назад.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полицейские просят сообщить информацию по телефонам:

8(4872) - 726130, 725302 – отдел уголовного розыска ОП «Ленинский»; 725002, 726133 – дежурная часть ОП «Ленинский».

Так выглядел Дмитрий 15 лет назад.