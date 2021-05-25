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Тульские налоговики ищут владельцев кафе, работающих без кассовых аппаратов
Фото: rusunion.com

Тульские налоговики ищут владельцев кафе, работающих без кассовых аппаратов

Сотрудниками регионального Управления ФНС России уже проведено 12 проверок, возбуждены административные дела.

В Тульской области продолжается реализация отраслевого проекта ФНС России в отношении владельцев точек общепита. Сотрудниками Управления уже проведено 15 совещаний, семинаров, налогоплательщикам направлено около 2000 информационных сообщений.

Второй этап – проведение контрольных мероприятий. Налоговики следят за недобросовестными участниками рынка – проверяют тех, у кого отсутствуют онлайн-кассы, тех, кто не использует контрольно-кассовую технику, а также тех, кто ведет незаконную предпринимательскую деятельность.

Контрольно-кассовая техника в заведениях общественного питания должна использоваться в обязательном порядке. Нарушением является также невыдача чека покупателю или неправильные реквизиты в нем.

Легальность чека и добросовестность бизнесмена можно проверить с помощью специального мобильного приложения ФНС России «Проверка чека». Приложение также позволяет хранить чеки в электронном виде, а при необходимости – сообщать о нарушении. Если с покупкой что-то не так (не найден чек или указана неверная сумма), можно через приложение отправить жалобу в налоговые органы.

За нарушение законодательства Российской Федерации о применении кассовой техники статьей 14.5 КоАП РФ предусмотрены штрафы, размер которых зависит от суммы расчётов, проведённых без применения кассовых аппаратов. Минимальные суммы для должностных лиц – 10 тысяч рублей, для юридических – 30 тысяч. При рецидиве нарушителям грозит приостановление деятельности. Налоговиками уже проведено 12 проверок, во всех случаях возбуждены административные дела.

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Тульская область
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