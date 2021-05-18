В Туле на Одоевском шоссе загорелась «Газель»: видео
Никто не пострадал.
Днем 18 мая в Туле на Одоевском шоссе загорелась «Газель». Об этом редакции Myslo рассказал наш читатель auvasmolokoube}I{alo.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, на месте работали два пожарных расчета. При пожаре никто не пострадал.
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