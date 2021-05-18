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В Туле на Одоевском шоссе загорелась «Газель»: видео

В Туле на Одоевском шоссе загорелась «Газель»: видео

Никто не пострадал.

Днем 18 мая в Туле на Одоевском шоссе загорелась «Газель». Об этом редакции Myslo рассказал наш читатель auvasmolokoube}I{alo.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, на месте работали два пожарных расчета. При пожаре никто не пострадал.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:50 +2
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