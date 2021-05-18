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«Сам едет, а из люка девушка торчит!»: опасная езда в Новомосковске попала на видео

«Сам едет, а из люка девушка торчит!»: опасная езда в Новомосковске попала на видео

И автохамами их не назовешь. Но нарушение имеется.

В Новомосковске на улице Московской засняли красный автомобиль, на крыше которого, высунувшись из люка, прохлаждалась пассажирка. Как написал наш читатель, приславший видео, ролик был снят 15 мая 2021 года в 22.50.

Читатель прислал это видео в нашу рубрику «Накажи автохама», но автохамами ни водителя, ни пассажирку назвать язык не поворачивается. Тем не менее такая езда считается опасной. Более того, это нарушение ПДД. Заполучить штраф можно как минимум по двум статьям КоАП РФ сразу: тысячу за перевозку людей вне кабины и тысячу за то, что пассажир не был пристегнут.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
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Автор: Юлия Королева
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