В Тульской области ищут 55-летнего мужчину на Hyundai Solaris
О судьбе Михаила Юскова ничего не известно с 15 апреля.
Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать содействие в поисках 55-летнего Михаила Сергеевича Юскова, который 15 мая уехал на автомобиле Hyundai Solaris серого цвета и пропал.
Приметы: рост 178 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Одежда: коричневая кожаная куртка, синие джинсы, белая футболка, чёрные ботинки на шнурках.
Если вы видел пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)186-95-46 или 112.
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