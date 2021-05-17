В Тульской области ищут 55-летнего мужчину на Hyundai Solaris

О судьбе Михаила Юскова ничего не известно с 15 апреля.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать содействие в поисках 55-летнего Михаила Сергеевича Юскова, который 15 мая уехал на автомобиле Hyundai Solaris серого цвета и пропал.

Приметы: рост 178 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Одежда: коричневая кожаная куртка, синие джинсы, белая футболка, чёрные ботинки на шнурках.