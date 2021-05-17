новости
новости
Регистрация
Корреспондент Myslo нашел в лесу останки женщины

Корреспондент Myslo нашел в лесу останки женщины

Судя по всему, тело пролежало в лесополосе довольно долго.

По словам корреспондента Сергея Старикова, вечером 16 мая к нему обратился читатель Myslo и поделился: ему известно, что в лесу близ села Частое (Большая Тула) лежит труп женщины.

Утром 17 мая Сергей отправился в Частое, чтобы проверить эту информацию. В ходе поисков в лесополосе, вдали от жилых домов, в буреломе он увидел человеческие останки, по всей видимости, женские.

Женщина была одета в цветастую юбку, предположительно, серую блузку, тапочки. Над телом на ветке дерева привязана ярко-красная кофта. 

Сергей вызвал на место сотрудников полиции, которые сейчас проводят проверку по факту обнаружения трупа.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:10 +8
Другие статьи по темам
Событие
труп в лесуЧастое
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пенсионеры обнаружили в своей квартире змею
В Туле пенсионеры обнаружили в своей квартире змею
Возбуждено 5 уголовных дел: в Тульской области частный пансионат закрыли из-за кишечной инфекции и поддельных медкнижек
Возбуждено 5 уголовных дел: в Тульской области частный пансионат закрыли из-за кишечной инфекции и поддельных медкнижек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.