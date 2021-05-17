Корреспондент Myslo нашел в лесу останки женщины

Судя по всему, тело пролежало в лесополосе довольно долго.

По словам корреспондента Сергея Старикова, вечером 16 мая к нему обратился читатель Myslo и поделился: ему известно, что в лесу близ села Частое (Большая Тула) лежит труп женщины.

Утром 17 мая Сергей отправился в Частое, чтобы проверить эту информацию. В ходе поисков в лесополосе, вдали от жилых домов, в буреломе он увидел человеческие останки, по всей видимости, женские.

Женщина была одета в цветастую юбку, предположительно, серую блузку, тапочки. Над телом на ветке дерева привязана ярко-красная кофта.

Сергей вызвал на место сотрудников полиции, которые сейчас проводят проверку по факту обнаружения трупа.