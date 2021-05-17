Возбуждено 5 уголовных дел: в Тульской области частный пансионат закрыли из-за кишечной инфекции и поддельных медкнижек

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А еще выявлены многочисленные нарушения санитарных норм.

В Советске прокуратура проверила деятельность ООО «Пансионат для нуждающихся в уходе людей «Родимый дом», сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проверки выявлены многочисленные нарушения санитарных норм: подложные медицинские книжки и наличие у работников столовой возбудителей кишечных инфекций.

Кроме этого в пансионате отсутствуют аварийное освещение и пожарная сигнализация. Суд приостановил деятельность учреждения до устранения выявленных нарушений. Также руководство пансионата заплатит штрафов на 130 000 рублей.

А по результатам проверки было возбуждено сразу пять уголовных дел по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».