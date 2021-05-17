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В Туле пенсионеры обнаружили в своей квартире змею
Фото Тульского экзотариума.

В Туле пенсионеры обнаружили в своей квартире змею

Гостья пряталась под шкафом.

Вечером 14 мая в доме №8 по Красноармейскому проспекту семья пенсионеров обнаружила в своей квартире змею. Об этом редакции Myslo рассказала наша читательница Евгения.

– Прибывшие сотрудники полиции зафиксировали данный факт, однако владельца-виновника пока не установили. Представитель Тульского экзотариума змею поймал, сообщив, что это южноамериканский полоз. Пожилые люди в шоке от такой находки, остальные жильцы подъезда также в панике — неизвестно, у кого и сколько уползло змей! — говорит Евгения.

В Тульском экзотариуме подтвердили эту информацию:

– Это был безопасный маисовый полоз. Наш сотрудник оперативно приехал и отловил его. Змею накормили и поместили на карантин.

Рекомендуем при обнаружении экзотической змеи в квартире изолировать ее (например, накрыть ведром или чем-то другим) и позвонить в экзотариум по телефону 47−53−92. 

 

Напомним, в январе 2020 года тулячка обнаружила в своем туалете крупную змею, которая ползала по унитазу.

Сотрудники экзотариума прибыли в квартиру тулячки, однако полоза уже не было. Видимо, он покинул жилье тем же путем, каким и пришел. Впоследствии змею так и не нашли.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:35 +5
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