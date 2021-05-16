В Туле судят мужчину за кражу ничейных бордюров

Бордюры лежали больше полугода на улице и были похожи на обычный строительный мусор. Однако впоследствии превратились в вещественное доказательство.

Туляк Алексей Бутин обвиняется в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Уголовное дело, возбужденное по ст. 161 ч. 2 п. «г» УК РФ, рассматривает Центральный районный суд.

Статья 161 УК РФ — это грабеж, то есть хищение чужого имущества на глазах у кого-то. В данном случае речь идет о бордюрах в количестве 10 штук, которые Бутин средь бела дня у дома № 1 по ул. Комсомольской погрузил в машину и уехал.

Эти бордюры привез подрядчик, ремонтировавший двор между домами № 1, 3 и 9 в рамках программы «Формирование современной городской среды». При разгрузке на некоторых были обнаружены дефекты — сколы и трещины. Работы завершились осенью, акт приема работ подписан 28 ноября 2019 года, подрядчик уехал со сданного объекта, а 10 бордюров так и остались лежать около одного из домов.

28 июля 2020 года к дому Алексея Бутина пришел некий гражданин, представился Артуром и предложил купить за 2000 рублей бордюры, которые лежат возле дома № 1 по ул. Комсомольской. Бутин решил, что добру пропадать негоже, отдал мужчине деньги и попросил двух друзей помочь перевезти товар.

В тот же день они приехали и погрузили в салон машины бордюры. Процесс заметила одна из жительниц дома, позвонила соседке, и они вместе прибежали, чтобы остановить погрузку бордюров.

Как позже женщины поясняли в полиции, после окончания ремонта они попросили представителя подрядчика не забирать ломаные бордюры, хотели их использовать для создания клумбы во дворе. На зиму они укрыли их от снега, но ни весной, ни летом так их не использовали. Строительный мусор лежал за пределами дворовой территории в нарушение правил благоустройства Тулы.

Женщины потребовали от Бутина объяснений — на каком основании он собирается увезти бордюры, попросили предъявить документы, подтверждающие санкционированность действий. У него, естественно, их не оказалось. Соседки начали угрожать полицией и преградили Бутову путь в машину. Но он их отстранил, сел в авто и уехал.

Через несколько дней Бутин уехал отдыхать. А женщины написали заявление в полицию, что их ограбили да еще толкнули, чтобы пройти к машине. Соседки не пострадали, а мужчине вменили помимо грабежа еще и применение насилия, не опасного для жизни.

По возвращении в Тулу Бутина вызвали на допрос. Он пояснил, что красть ничего не собирался, бордюры купил. Женщину специально не толкал, а споткнулся и задел ее плечом.

Тем не менее в отношении Бутина возбудили уголовное дело. Документов на бордюры ни у кого из сторон, конечно же, не было, поэтому на допрос вызвали представителей подрядчика.

Выяснилось, что на словах договоренность о передаче строительного материала действительно была достигнута между жителями и прорабом. Однако владелец фирмы, которая проводила работы, пояснил, что в реальности у прораба полномочий распоряжаться имуществом фирмы не было — они приобретались на средства компании, а значит, являются, ее собственностью.

При этом ценности неликвидные бордюры для компании не представляли, являясь строительным мусором. Его планировали вывезти, но забыли.

Жители оценили ущерб от действий Бутина в 2900 рублей.

Теперь владельца этих несчастных бордюров определит суд.

Государственный обвинитель требует для Бутина наказание за совершенные действия в виде 4 лет колонии общего режима.

Подсудимый виновным себя не признает.

На минувшей неделе суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.