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В Туле на ул. Болдина Nissan сбил подростка
Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

В Туле на ул. Болдина Nissan сбил подростка

Мальчика доставили в больницу.

Сегодня, 16 мая, в 17.15 в Туле возле дома № 128 на улице Болдина 33-летний водитель автомобиля Nissan сбил 14-летнего пешехода. По предварительной информации, мальчик переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что несовершеннолетний доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

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