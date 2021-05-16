Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".
В Туле на ул. Болдина Nissan сбил подростка
Мальчика доставили в больницу.
Сегодня, 16 мая, в 17.15 в Туле возле дома № 128 на улице Болдина 33-летний водитель автомобиля Nissan сбил 14-летнего пешехода. По предварительной информации, мальчик переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
В УГИБДД по Тульской области рассказали, что несовершеннолетний доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
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